Сьогодні Верховна Рада має розглянути призначення міністрів аграрної політики, енергетики та освіти.
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Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.
Зокрема в порядок внесені питання:
- Про призначення Лещенка Романа Миколайовича Міністром аграрної політики та продовольства України.
- Про призначення Вітренка Юрія Юрійовича Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром енергетики України.
- Про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України.
Доповідати з усіх трьох питань буде прем’єр Денис Шмигаль.
Крім того, депутати сьогодні розглянуть у другому читанні Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)
У другому читанні також буде розлянуто законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.
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