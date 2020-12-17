Юрія Вітренка можуть призначити міністром енергетики, а Сергія Шкарлета - очільником МОН.

Сьогодні Верховна Рада має розглянути призначення міністрів аграрної політики, енергетики та освіти.

Читайте такожКорнієнко про кадрові зміни в уряді: ймовірно, можуть бути

Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

Зокрема в порядок внесені питання:

Про призначення Лещенка Романа Миколайовича Міністром аграрної політики та продовольства України.

Про призначення Вітренка Юрія Юрійовича Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром енергетики України.

Про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України.

Доповідати з усіх трьох питань буде прем’єр Денис Шмигаль.

Крім того, депутати сьогодні розглянуть у другому читанні Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

У другому читанні також буде розлянуто законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки ПДВ з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров