Також депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту, який стосується ринку землі.

Сьогодні Верховна Рада України заслухає міністра охорони здоров’я України Максима Степанова про виконання плану вакцинації населення від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду йтиметься про результати проведення запроваджених Кабміном у 2021 році карантинних заходів та стан виконання плану вакцинації населення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожСтепанов різко відповів депутату, який пропонував звільнити всіх медиків через відмову щеплюватися

Також парламент продовжить розгляд у другому читанні проекту закону «Про внесення змін до земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (№2194).

Сьогодні Верховна Рада України працюватиме в пленарному режимі лише півтори години. Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що відповідне рішення було ухвалене лідерами фракцій.

За його словами, оскільки поточного тижня було проведено три позачергових засідання, то депутати вирішили працювати сьогодні з 10:00 до 11:00, заслуховуючи інформацію міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час Години запитань до уряду.

Після цього ще протягом півгодини у сесійній залі будуть оголошуватися депутатські запити. Потім народні депутати будуть працювати в комітетах парламенту.

Як відомо, відповідно до регламенту, в п’ятницю депутати в пленарному режимі мали би працювати до 14:00.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада з 16 березня розглядає поправки до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3 тис. 128.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк