На засіданні буде вирішено, що далі робити для настання миру.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про підготовку спеціального засідання РНБО стосовно Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він зауважив, що засідання РНБО стосовно Донбасу готується, але чітко не сказав, чи буде на ньому ухвалюватися план "Б" щодо урегулювання ситуації на сході України.

"Це залежить від того, у який спосіб 18 членів Ради національної безпеки і оборони будуть розглядати ті документи, які ми готуємо, надаємо, систематизуємо, аналізуємо, - залежно від цього буде прийматися те чи інше рішення", - сказав Данілов.

При цьому, у нього уточнили щодо конкретної теми цього засідання РНБО.

"Оцінка ситуації у Донецькій і Луганській області, і що надалі нам треба робити для того, щоби настав мир", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, засідання відбудеться "у прив'язці до того, що треба приймати ті чи інші управлінські рішення". "Рішення Ради національної безпеки і оборони - це управлінські рішення, які інсталюються указом президента, і вони мають далі бути обов'язковими для всіх, для виконання", - сказав Данілов.

Сценарії реінтеграції Донбасу

28 листопада 2019 року Данілов заявив, що РНБО розглядає п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

7 грудня того ж року РНБО на закритому засіданні затвердила один із п'яти сценаріїв реінтеграції Донбасу. Тоді секретар РНБО не розкрив деталі, що це за сценарій та які його умови, посилаючись на закритий режим засідання. "Сценарій реінтеграції стосується повернення окупованих територій до України", – сказав він. За словами Данілова, сценарії мають свої "похідні". А остаточний результат буде залежати від умов, досягнутих на "нормандському саміті".

9 грудня 2019 року в Парижі відбулося останнє засідання лідерів України, ФРН, Франції та РФ у "нормандському форматі".

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Автор: Віталій Саєнко