Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Україна порушуватиме це питання перед новою Адміністрацією Білого дому.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква не виключає, що після вступу Джо Байдена на пост президента США буде призначений спеціальний представник Державного департаменту у справах України.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Жовква сказав в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ.

Читайте такожВ ОП пояснили причину госпіталізації Зеленського

Жовква не виключив поновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів.

«Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою Адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах «нормандського формату», формально не беручи в ньому участі», – зауважив заступник керівника Офісу президента.

Він вкотре наголосив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі та «нормандського формату», але для досягнення миру потрібен рух назустріч іншої сторони. І в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Спецпредставник Держдепу США з питань України

Як повідомляв УНІАН, посаду спецпредставника Державного департаменту США з питань України з 7 липня 2017 року і по вересень 2019 року обіймав Курт Волкер.

Він подав у відставку після оприлюднення скарги американського розвідника, у якій йшлося про те, що президент США Дональд Трамп нібито чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. У цій скарзі згадувалося і про Волкера.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров