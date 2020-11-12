Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква не виключає, що після вступу Джо Байдена на пост президента США буде призначений спеціальний представник Державного департаменту у справах України.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Жовква сказав в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ.
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Жовква не виключив поновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів.
«Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою Адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах «нормандського формату», формально не беручи в ньому участі», – зауважив заступник керівника Офісу президента.
Він вкотре наголосив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі та «нормандського формату», але для досягнення миру потрібен рух назустріч іншої сторони. І в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.
Спецпредставник Держдепу США з питань України
- Як повідомляв УНІАН, посаду спецпредставника Державного департаменту США з питань України з 7 липня 2017 року і по вересень 2019 року обіймав Курт Волкер.
- Він подав у відставку після оприлюднення скарги американського розвідника, у якій йшлося про те, що президент США Дональд Трамп нібито чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. У цій скарзі згадувалося і про Волкера.
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