Голова ВР позитивно оцінює роботу очільника МВС.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відповідаючи на запитання щодо можливих відставок членів уряду влітку, зокрема, глави МВС.

"Якщо буде скликатися позачергова сесія, то теоретично це можливо, а практично не знаю, поки що таких ініціатив не надходило", - сказав Разумков.

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Говорячи про роботу МВС, спікер парламенту зазначив:

"Сьогодні воно достатньо ефективно виконує свої функції. Я розумію. що сьогодні ми можемо знайти багато кейсів, які будуть негативно сприйматися в журналістському середовищі і в цілому в суспільстві, але якщо ми подивимося на роботу поліції, Національної гвардії, на забезпечення порядку і міністерства в проміжок пандемії, то вони демонстрували достатню непогану ефективність".

"Тому і діяльність Арсена Борисовича ( Авакова) я оцінюю достатньо позитивно"- додав Разумков.

За його словами, що Аваков не заявляв, що йде у відставку, і таких пропозицій не надходило і від прем’єр-міністра.

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Автор: Надя Пришляк