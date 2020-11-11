Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо обраного президента США Джозефа Байдена.
Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на обізнане джерело в офісі генпрокурора.
"Нацполіція закрила кримінальну справу стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна", - повідомило джерело.
Він нагадав, що справу було зареєстровано за ст. 344 ККУ («Втручання в діяльність державного діяча») у Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду. Пізніше бюро його перенаправило на розслідування в Печерське управління нацполіції, яке закрило справу 23 вересня поточного року.
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Відкриття провадження проти Джо Байдена: що відомо
- Раніше Віктор Шокін, який обіймав посаду генпрокурора у 2015-2016 роках, стверджував, що його змусили написати заяву про звільнення у зв'язку з розслідуванням щодо посадових осіб компанії Burisma. Він припускав, що компанія Burisma Holdings Limited мала підтримку США. У 2014 році членом ради директорів Burisma став син екс-віце-президента США Хантер Байден.
- Суддя Печерського райсуду Сергій Вовк своєю постановою зобов'язав офіс генерального прокурора відкрити кримінальне провадження щодо втручання колишнього віце-президента США Байдена в діяльність екс-генпрокурора України Шокіна.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- У свою чергу чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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