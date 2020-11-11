Печерський райсуд сьогодні розгляне скаргу Шокіна на рішення про закриття справи щодо Байдена

Раніше заступник директора Департаменту комунікації МВС Тракало повідомив, що Нацполіція ще 23 вересня закрила кримінальне провадження про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна.

Сьогодні Печерський районний суд Києва розгляне скаргу на рішення про закриття кримінального провадження щодо можливого втручання колишнього віце-президента США, обраного президента США Джо Байдена у діяльність колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна. Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах. За словами співрозмовника агентства, оскаржує рішення про закриття справи сам Шокін. Читайте такожБайден обговорив ситуацію в Україні з лідерами Франції та Британії Справа проти Джо Байдена: що відомо 12 травня Печерський райсуд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора зареєструвати кримінальне провадження щодо втручання Байдена в діяльність Шокіна.

Раніше Шокін, який обіймав посаду генпрокурора у 2015-2016 роках, стверджував, що його змусили написати заяву про звільнення через розслідування проти посадовців компанії Burisma. Він припускав, що компанія Burisma Holdings Limited мала підтримку США. У 2014 році членом ради директорів Burisma став син екс-віце-президента США Хантер Байден.

Сьогодні, 11 листопада, заступник директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало повідомив, що Національна поліція ще 23 вересня 2020 року закрила кримінальне провадження про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна.

Тракало підтвердив інформацію у ЗМІ, що справа була зареєстрована за ст. 344 Кримінального кодексу (втручання у діяльність державного діяча) у Державному бюро розслідуванні на виконання рішення суду. Згодом її перенаправили на розслідування до Печерського управління Нацполіції, яке і закрило справу 23 вересня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Хилюк

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