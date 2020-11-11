Сьогодні Печерський районний суд Києва розгляне скаргу на рішення про закриття кримінального провадження щодо можливого втручання колишнього віце-президента США, обраного президента США Джо Байдена у діяльність колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна.
Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
За словами співрозмовника агентства, оскаржує рішення про закриття справи сам Шокін.
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Справа проти Джо Байдена: що відомо
- 12 травня Печерський райсуд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора зареєструвати кримінальне провадження щодо втручання Байдена в діяльність Шокіна.
- Раніше Шокін, який обіймав посаду генпрокурора у 2015-2016 роках, стверджував, що його змусили написати заяву про звільнення через розслідування проти посадовців компанії Burisma. Він припускав, що компанія Burisma Holdings Limited мала підтримку США. У 2014 році членом ради директорів Burisma став син екс-віце-президента США Хантер Байден.
- Сьогодні, 11 листопада, заступник директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало повідомив, що Національна поліція ще 23 вересня 2020 року закрила кримінальне провадження про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна.
- Тракало підтвердив інформацію у ЗМІ, що справа була зареєстрована за ст. 344 Кримінального кодексу (втручання у діяльність державного діяча) у Державному бюро розслідуванні на виконання рішення суду. Згодом її перенаправили на розслідування до Печерського управління Нацполіції, яке і закрило справу 23 вересня.
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