26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою в 5 млн гривень.

"Позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування, вийшов із СІЗО.

Про це він повідомив у Facebook.

"Друзі, я вдома! Поруч зі своєю дружиною і своїм сином - це найголовніше, що є в моєму житті. І я від усього серця хочу подякувати тим своїм друзям, що не відвернулися у лиху годину, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави у розмірі 5 мільйонів гривень. Завтра вранці у мене апеляція - прокурори будуть вимагати скасування застави і тримання мене під вартою у СІЗО", - зазначив він.

Також Шевченко анонсував на четвер прес-конференцію, якщо залишиться на волі.

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Що відомо про справу Семенченка-Шевченка

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання військових товарів з Російської Федерації.

Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої «приватної військової компанії» була спрямована «на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки».

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано «пропозиції організувати поставки зброї в ці країни».

Серед організаторів такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкій публіці як «позаштатний агент НАБУ».

У свою чергу Шевченко заявив, що отримав повістку на допит, і спростував всі звинувачення.

Семенченко також спростував всі звинувачення Служби безпеки України і заявив, що не буде переховуватися від слідства.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою в 5 млн гривень.

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Автор: Леся Лещенко