В СІЗО він залишатиметься до 21 травня.

Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана антитерористичної операції Андрія Антоненка, який є обвинувачуваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Київського апеляційного суду не задовольнила скаргу адвокатів Антоненка на рішення Шевченківського районного суду Києва, яким йому продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Таким чином Антоненко залишатиметься в слідчому ізоляторі до 21 травня.

23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 травня.

Що відомо про справу

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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Автор: Дмитро Хилюк