В акції беруть участь близько півсотні активістів.

Під Києвом у Конча-Заспі прихильники одеського активіста Сергія Стерненка влаштували акцію протесту під державною дачею, на якій проживає президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Раніше туди прибули автобуси з поліцейськими і вантажівки з бійцями Нацгвардії для охорони правопорядку.

Протестувальники приїхали колонами, зібравшись біля станції метро "Видубичі" в Києві.

Як пише "Страна", всього мітингують близько 150 осіб. Вони скандують "Стерненку волю, Рифмастеру волю". Учасники акції голосно включили музику, вони хочуть щоб її почув Володимир Зеленський. Акція проходить досить спокійно, без сутичок з правоохоронцями.

Справу проти Стерненко: подробиці

23 лютого 2021 року Приморський райсуд Одеси призначив Сергію Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка і ще одного обвинуваченого - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони будуть перебувати до вступу вироку в силу.

Через вирок Стерненку в Україні пройшли масові акції протесту.

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Автор: УНІАН