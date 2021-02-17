Схвалення заяви є необхідним для надання політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам.

Рада підтримала постанову щодо подій в Україні під час Революції Гідності.

За постанову проголосували 295 депутатів.

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200 – «Слуга народу», 24 – «Європейської солідарності», 20 – «Батьківщини», 12 – «За Майбутнє», 15 – «Голос», 16 – «Довіра», 8 – позафракційних.

Водночас 17 депутатів ОПЗЖ проголосували проти постанови.

Схвалення заяви є необхідним для надання політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам. Зокрема, надається оцінка діям Віктора Януковича, міліцейських підрозділів «Беркут» та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії.

Деталі:

визначення Революції Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи;

недопустимості зволікання із розслідуванням «справ Майдану»;

важливості пам’яті про Героїв Небесної Сотні;

неприпустимості узурпації влади;

політичної оцінки режиму Віктора Януковича;

засудження протиправних дій окремих співробітників підрозділів міліції «Беркут», окремих міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, інших осіб під час Революції Гідності;

важливості мирних зібрань та неприпустимості сваволі;

європейських цінностей, як фундаменту Української держави.

Революція Гідності: історія протистояння

21 листопада 2013 року, в 9-ту річницю Помаранчевої революції, зібрався Євромайдан. Ним розпочалися події, відомі нині як Революція Гідності. Активісти виступили за повернення України до європейського шляху розвитку, зокрема, укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом, яку Віктор Янукович відмовився підписати.

30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців, після чого по всій Україні пройшли численні мітинги.

Загалом протистояння учасників Революції Гідності та представників режиму Януковича тривало понад три місяці. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень у центрі столиці загинули активісти Майдану вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького.

У період із 18 до 20 лютого загинуло та отримало травми найбільше протестувальників. Ці події стали останнім переломним моментом Революції Гідності.

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Автор: УНІАН