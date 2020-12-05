Венедіктова наголосила на необхідності зміни законодавства.

Генпрокурор Ірина Венедіктова прогнозує, що крапка у справах Майдану буде поставлено нескоро.

Про це вона сказала в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"Не скоро ця крапка поставиться. В нас нема заочного засудження, ми пам'ятаємо і вирок Януковича, який два тижні сколихнув суспільство. Якщо ми не поміняємо законодавство, якщо ми не введемо в заочку, якщо ми дійсно не почнемо рухатися у притягненні до відповідальності всіх, ми крапку не поставимо", - сказала Венедіктова.

Вона також заявила, що в Україні потрібно ухвалити новий закон про амністію у справі Євромайдану, бо нинішній – політичний, а не юридичний.

"Я - за те, щоб привести цей закон у відповідність до Кримінально-процесуального кодексу. Якщо ми хочемо швидких результатів, у нас не можуть бути норми, які протирічать одна одній. Такого неможливо", - сказала Венедіктова.

Читайте такожУ КСУ оскаржили конституційність закону про амністію учасників Майдану

Вона висловила переконання, що потрібно притягувати до відповідальності також і людей, котрі віддавали накази працівникам тодішнього "Беркуту", бійцям внутрішніх справ щодо силового розгону Майдану.

"Вони виконували наказ. Тоді треба притягувати до відповідальності людей, які надавали ці накази… Все залежить від ситуації. Дійсно в деяких випадках було перевищення владних повноважень. В деяких випадках правоохоронці показували своє звіряче нутро, насправді. Все залежить від кожного конкретного випадку", - зазначила Венедіктова.

Справи Майдану: важливі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован