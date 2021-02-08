Україна постала перед викликом розповсюдження сфабрикованої інформації проти вакцинації, наголошує американський дипломат.

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін заявляє, що США допомагатимуть Україні протидіяти російській дезінформації проти вакцинування від коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квін повідомила під час онлайн виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

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За її словами, Сполучені Штати одразу відповіли на запит українського уряду допомогти з підготовкою до проведення вакцинації від COVID-19.

Зокрема, здійснюється активна підтримка Міністерства охорони здоров'я в рамках планування та підготовки першого етапу вакцинування.

«Ми повинні дати відповідь на проблему, яка постає у багатьох країнах - люди відмовляються вакцинуватися. Але ми розуміємо, що нам дуже важливо подолати цей розрив, адже тільки так Україна зможе боротися проти пандемії COVID-19», - наголосила Квін.

При цьому вона зазначила, що проросійські політики в Україні підживлюють хибну інформацію проти вакцинування.

«Ми будемо співпрацювати для того, аби протидіяти дезінформації. Україна наразі постає перед відповідними фабрикаціями і, на жаль, політики, які підтримують російські сили, починають розповсюджувати ось таку недовіру до вакцинації, що підриває загалом спроможність сфери охорони здоров'я», - сказала Квін.

На її переконання, тільки спільно з сильним політичним лідерством в Україні вдасться відстояти правду.

Вакцинація проти коронавірусу

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Автор: Віталій Саєнко