Також він розповів, що обговорюється зближення позицій і тісніша співпраця у військово-оборонній сфері.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в даний час обговорюється призначення спеціального представника США з врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте такожЄрмак прокоментував заяву РФ про відведення військ від кордонів України "Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США з врегулювання і припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з'явилася", - зазначив Єрмак в інтерв'ю Liga.net.

Відповідаючи на питання, коли може відбутися призначення спецпредставника, Єрмак відповів, що сьогоднішня адміністрації добре знає Україну.

"Тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути прийнято досить швидко", - повідомив він.

Також він розповів, що обговорюється зближення позицій і тісніша співпраця у військово-оборонній сфері. "І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною", - підкреслив Єрмак.

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Автор: Ірина Погоріла