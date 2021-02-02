Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до "нормандського формату".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для участі США в переговорах у "нормандському форматі" потрібна згода всіх учасників.

Про повідомив у ефірі одного із телеканалів, пише УП.

"Що стосується повноцінної участі США у "нормандському форматі", то давайте пам’ятати, що є одна людина в цьому форматі, яку така участь точно не зробить щасливою – це президент Російської Федерації. А формат не розширюється бажаннями лише окремих учасників. Він може бути змінений лише консенсусом", - заявив він.

Також Кулеба нагадав, що з 2014 року США активно брали участь у питаннях війни на Донбасі й анексії Криму.

"Тут ні для кого не буде секретом, що з 2014 року Сполучені Штати брали активну участь і в підтримці України під час російської агресії проти України, й в спробах врегулювати конфлікт на Донбасі, й в питанні незаконної окупації Криму. У мене є всі підстави вважати, що Сполучені Штати будуть ще більш активні на цьому треку, але в якому саме форматі - це питання переговорів", - додав міністр.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату"

На початку січня 2021 року в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". На цих переговорах українська сторона акцентувала на безпекових питаннях і на посиленні безпекової складової домовленостей.

Україну на зустрічі представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, РФ - заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

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Автор: УНІАН