Ініціативу депутата карати лікарів, які не бажають щеплюватися, він назвав абсурдом.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував пропозицію нардепа президентської фракції «Слуга народу» Дмитра Гуріна звільнити усіх медиків, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу.

Про це йдеться у Telegram-каналі міністерства.

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«Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде», – цитує прес-служба слова глави МОЗ на брифінгу 25 березня.

Ініціативу депутата карати лікарів, які не бажають щеплюватися, він назвав абсурдом.

«Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація», – наголосив Степанов.

Що трапилось

Нардеп від «Слуги народу» Дмитро Гурін запропонував звільнити медиків, які відмовилися щепитися вакциною від коронавірусу Covishield. Він додав, що люди, які не вважають за потрібне вакцинуватися, «не можуть вважатися лікарями», «тому, якщо їх звільнять, залишаться працювати справжні лікарі. Вони й будуть лікувати».

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, своєю чергою, наголосив, що це особиста позиція Гуріна. Депутат зауважив, що участь лікарів у кампанії з імунізації дозволила б збільшити довіру до AstraZeneсa серед населення.

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Автор: Яна Ставська