Президент України розповів, що "група людей" зустрічалася з Віткоффом у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він ще жодного разу не спілкувався особисто зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа з Близького Сходу Стівом Віткоффом. Проте з ним є діалог у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це український лідер заявив в інтерв'ю Spiegel.

"Я ніколи не розмовляв із Віткоффом. Я запросив усіх радників з безпеки, усі були готові - мені здається, що з Віткоффом щось пішло не так. Я також не розмовляв із Віткоффом телефоном", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що "група людей" зустрічалася зі спецпосланцем президента США в Парижі.

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"І з ним розмовляв керівник мого президентського офісу Андрій Єрмак. Це було нещодавно. Діалог почався нещодавно", - уточнив Зеленський.

Крім того, президент України поділився, що після конфлікту в Білому домі 28 лютого за участю віцепрезидента Джей Ді Венса у нього не було з ним розмови.

Віткофф і Рубіо приїдуть на переговори в Стамбул - що відомо

Раніше стало відомо, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо поїдуть до Стамбула на переговори з Україною і Росією. Спецпосланець уточнив, що вони прибудуть до Туреччини 16 травня.

Віткофф зазначив, що не впевнений у тому, чи буде там російський диктатор Володимир Путін. Поки що невідомо, чи поїде до Стамбула президент США Дональд Трамп.

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