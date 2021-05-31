Цього року на саміті формату участі країн-партнерів, у тому числі України, не передбачено.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг підтвердив, що цьогорічний саміт відбудеться лише за участі країн-членів Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції з нагоди проведення зустрічей міністрів закордонних справ і оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

"Саміт буде проведено лише для країн-членів, оскільки це буде відносно короткий саміт одного дня. Наступного разу ми, можливо, вирішимо виділити більше часу, і тоді ймовірність проведення зустрічі високого рівня з країнами-партнерами буде більшою. Але я не хочу спекулювати щодо того, коли у нас відбудеться наступна зустріч високого рівня з партнерами у рамках саміту. Цього разу це доволі короткий саміт, і з цієї причини не буде форматів з країнами-партнерами", - сказав Столтенберг.

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Саміт НАТО та сподівання України

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що розраховує, що на саміті НАТО розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що країни Альянсу на саміті 14 червня не ухвалять рішення про надання Україні ПДЧ. Також Кулеба не розуміє, чому Україну не запросили на саміт НАТО на тлі російської агресії.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує на адекватне відображення занепокоєнь України щодо безпеки у підсумкових документах саміту НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко