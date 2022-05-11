Арештовано більше сотні автомобілів, земельні ділянки та будівлі.

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих ДБР щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, розмір статутного капіталу цих шести підприємств складає понад 80 млн грн.

Зокрема, родичі Медведчука та Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Ухвалою суду арешт із забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на три земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки "КрАЗ" та "КамАЗ", - йдеться у повідомленні.

Тепер ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Нацагентства з управління активами.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня суд арештував корпоративні права і рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака. На заарештованих рахунках було понад 40 млн грн.

Довідка УНІАН. 11 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

3 лютого РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден "JET4U S.R.L." та компаній-власників бізнес-джетів, якими Козак і Медведчук здійснювали польоти до Росії.

У жовтні Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК).

Він перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня його затримали. Наразі він перебуває під вартою.

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