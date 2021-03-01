На переконання глави держави, це прискорить судовий процес та мінімізує корупцію.

Президент України Володимир Зеленський анонсував переведення в онлайн більшості бюрократичних процедур в судовому процесі та створення так званого "суду в смартфоні".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя".

За його словами, одним із викликів для судової системи є усунення зловживань та забезпечення прозорості суду.

"Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні ми прагнемо і обов’язково зробимо "суд у смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань", - наголосив Зеленський.

Законопроекти Зеленського щодо роботи судової системи України

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13 лютого прес-служба Офісу президента заявила, що глава держави Верховній Раді підтримати три законопроекти для розв'язання проблемних питань у судовій системі.

У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, в яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду Києва і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного суду.

Другий законопроект передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Третім законопроектом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

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Автор: Костянтин Гончаров