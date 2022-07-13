Судовий кут: що заважає Україні вирватися з "газових пазурів" Москви

Судова система, яка працює в Україні, роками викликає критику західних партнерів. І навіть попри відкриту російську агресію, в деяких українських судах здійснювати правосуддя "іменем України" продовжують судді, призначені ще за президента-втікача Януковича. Ба більше, існують підозри, що дехто з них виконує свою роботу в інтересах РФ.

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду – Ігор Федотов. В його руках - доля кількох стратегічно важливих для справ. Зокрема, разом з колегами Євгеном Сорочко та Наталією Єгоровою має вирішувати апеляційну скаргу щодо конкурсу до САП, який наразі заблокований.

"Це – дуже резонансна історія, тому що конкурс зараз заблокований. А справа має дуже велику вагу. Її суб’єктивне, незаконне вирішення може мати наслідки від серйозних чвар до недовіри до України", - розповідає "Грошам" юристка, член правління громадської організації "Центр протидії корупції" Олена Щербан.

Ще одна резонансна справа в руках цієї суддівської трійці – доля Свистунківського та Червонолуцького родовищ газу на Полтавщині, які мали б стати зброєю проти "газового шантажу" Кремля.

За оцінками державної "Укрнафти", яка роками проводила розробки родовищ та готувалася до видобутку, тут, щонайменше, 2 млрд кубометрів газу. А ціна цього багатства – понад 4 млрд доларів. Проте наразі воно – в руках у проросійського олігарха Вадима Новінського.

"Гроші" вже розповідали, як наближені до тодішнього президента Порошенка люди провели оборудку, віддавши родовище нікому не відомій компанії "Аркона Газ Енергія" за безцінь. І як детективи НАБУ доводять у судах, що Україну обікрали на майже 200 млн гривень. Коли Окружний адміністративний суд столиці врешті став на бік держави, ділки подали апеляцію. Тож і досі цінні родовища, по суті, знаходяться в руках у… Москви.

До речі, це не виглядає шокуюче дивним, якщо придивитись до біографії суддів, які вирішують долю українського газу.

Так, за даними "Грошей", суддя Ігор Федотов хоча й здійснює правосуддя "іменем України", є колишнім (а може й нинішнім) громадянином РФ. Ба більше, він ще й… російський військовий офіцер.

Суддя Федотов має диплом російського військового інституту, складав присягу на вірність Росії і там став членом військового суду.

Цікаво, що, змінивши батьківщину на Україну, суддя переконував, що "паспорта з орлом" позбувся ще у 2001 році, змінивши його на український.

"Але це малоймовірно. Бо він у Росії ще був суддею військового суду до 2022 року", - каже "Грошам" Олена Щербан.

Служити у російському суді без громадянства РФ – неможливо. Тому є підозра, що Федотов просто міг лишити собі паспорт країни-агресора. Адже РФ не забороняє подвійне громадянство.

З 2002 року військовим суддею Федотов стає вже в Україні. Проте є питання, наскільки законно. Адже здійснювати правосуддя має право лише той, хто проживав в Україні не менш ніж десять років.

Чому на це тоді "закрили очі"? Певно, тому ж, чому і на те, що він дуже швидко "виріс" до одного з найвпливовіших суддів країни.

За даними журналістів проекту "Prosud", сестра Ігоря Федотова – Тетяна Федотова – та двоє племінників живуть у Москві. Її колишній чоловік – Сергій Суров - був віцепрезидентом нині підсанкційного російського "Промсвязьбанку" та керує інвествідділом Російського наукового фонду, очолюваного… помічником Путіна Андрієм Фурсенком.

"Родина має дуже багато майна, походження якого не пояснюється", - розповідає "Грошам" Щербан.

Мова, зокрема, про маєток в елітному котеджному містечку в селі Гора під Києвом.

Два поверхи, майже 300 квадратів. За високим парканом під суворою охороною - 10 соток власного дворика з соснами. Проте будиночок записаний на матір судді – Наталію Миколаївну.

У власній декларації вказує, що вона пустила сина пожити безкоштовно.

На той час лишень земля тут вартувала близько 2,5 мільйонів гривень, а весь маєток – під 7 мільйонів. Легально родина стільки не заробляла - закидають розслідувачі "Prosud". Та бути родиною судді в Україні доволі вигідно. Адже мати-пенсіонерка Ігоря Федотова має ще квартиру в серці Черкас та садовий будинок у передмісті.

Дружина Федотова – Юлія Кувшиннікова – успішна бізнес-вумен. Має третину ТОВ "Класікбудінвест".

Ця фірма вже звела таун-хауси на 2 гектарах престижного передмістя Черкас – Дахнівки. Хоча земельна ділянка призначалася для оздоровлення, для фірми дружини впливового судді зробили "виняток".

Робити кар’єру судді Ігорю Федотову не завадило й те, що, як зазначає юристка "Центру протидії корупції" Олена Щербан, на нього був негативний висновок громадської ради доброчесності.

По-перше, річ у тім, що, хоча сам суддя, а також його дружина і син мали не найдорожчі (як для родин суддів) транспортні засоби (Toyota Highlander, NissanX-Trail, Kia Sportage та мотоцикл BMW), Федотов "забув" десь вказати в декларації ціну, а десь і взагалі розповісти про це майно.

На це вказують журналісти "Prosud".

Зате суддя похвалився елітним годинником Ulysse Nardin й мисливським карабіном.

По-друге, громадська рада доброчесності звернула увагу, що за чотири роки родина судді придбала майна на понад 12 мільйонів гривень.

"Тоді як дохід усіх членів сім’ї сягав за весь цей період менше ніж 3 мільйони гривень", - розповіла Щербан "Грошам".

З власних джерел "Грошам" стало відомо: у 2019 році Федотов розжився на зовсім новий мотоцикл BMW, а у травні цього року - обзавівся новеньким електромобілем Audi e-tron.

"Коли судді мають активи, походження яких є незрозумілим, це вже, власне, досить підозріла історія, яка свідчить про ризики", - розповідає "Грошам" Щербан.

На відміну від Федорова, суддя Євген Сорочко ще у 2013 році жодної нерухомості не мав. Та за два роки, за даними "Prosud", його дружина розжилася на будинок на 150 квадратів у селі Погреби поблизу Києва. І на 10 соток землі. Переконують – разом це коштувало 448 тисяч гривень. Очевидно – вартість занижена.

"У той час, коли офіційних доходів на підтвердження набуття таких об’єктів нерухомості ні у його дружини, ні у родини не було, вони набували досить багато дорогого майна", - говорить Олена Щербан.

У 2018 році Сорочко купує Toyota Land Cruiser 200за понад 2,5 мільйони гривень. Це більше, ніж офіційна зарплатня сім’ї за кілька років. Звідки ж гроші?

"Суддя, серед іншого, декларував отримання подарунка від батька-пенсіонера у розмірі 800 тисяч гривень. Це також дуже підозріло. Звідки у батьків-пенсіонерів бувають такі кошти?", - ставить риторичне питання юристка "Центру протидії корупції".

Батько Євгена Сорочка Олександр – пенсіонер органів прокуратури. "Подарувавши" сину велику суму, йому самому вистачило на новенький Hyundai Santa Fe (мінімум, за 37 тисяч доларів) для себе. А це мінімум 37 тисяч доларів. А потім потрапив у ДТП за кермом автівки Volkswagen Touran. То, може, "багатий батько" - лише легенда для прикриття незаконного збагачення судді Сорочка?...

"Судді часто використовують це для хоча б якогось пояснення своїх активів… І суддя Сорочко також має проблеми з обгрунтуванням походження свого майна", - зауважує Щербан.

Крім непідтверджених статків, Євген Сорочко осоромився і спробою засекретити декларації військових прокурорів.

"Центр протидії корупції стикався з цим суддею…Ми вимагали розкрити через суд незаконно засекречені справи військових прокурорів. І саме цей суддя нам відмовив в цьому питанні", - розповіла "Грошам" Щербан.

Третя суддя – Наталія Єгорова (до заміжжя – Літвінова).

"Вона також фігурує у багатьох справах. Наприклад, свого часу узаконила перетворення Гостинного двору із пам’ятника архітектури на ТРЦ", - нагадує Щербан.

Гостинний двір – це пам’ятка архітектури серця столиці. За часів Януковича його захотіли перетворити на ТРЦ. Єгорова тоді стала на бік ділків. А Вищий адміністративний суд визнав, що суддя була не права. І рішення скасував.

Питання до законності рішень Єгорової є і у НАБУ.

"Фактично своїм судовим рішенням вона виправдовувала від кримінальної відповідальності Романа Насірова", - згадує Олена Щербан.

Окрім неоднозначних рішень, суддя Єгорова "прославилася", знову ж, підозріло багатими родичами. Як закидають журналісти проекту "Prosud", її батько Микола Чумак "пустив пожити" доньку у столичну квартиру на 117 квадратів за понад 3 мільйони гривень. А мати – Тетяна Чумак - "дає кататися" на дорогій Audi Q5. Також у подружжя батьків Єгорової по 4 об’єкти нерухомості в столиці, а ще майно та земля в області.

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Присяга на вірність російській армії, родичі у Москві, захмарні статки та скандальні рішення – прекрасне "реноме" для суддів, в чиїх руках майбутнє України, чи не так? Адже якщо вони остаточно віддадуть Свистунівсько-червонолуцьке газове родовище на Полтавщині компанії Вадима Новінського, держава втратить понад 4 мільярди доларів та шанс вирватися з "газових пазурів" Москви. А якщо заблокують конкурс до САП, підірвуть нашу євроінтеграцію.

Андрій Засаднюк