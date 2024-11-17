Український президент пообіцяв, що ракети незабаром самі все за себе скажуть.

Західні ЗМІ повідомили про зняття заборони на глибокі удари по РФ західними ракетами. Однак такі речі не можна анонсувати публічно. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зауважив, що так званий план перемоги, який був представлений західним партнерам певний час тому, серед іншого містив пункт про далекобійність для української армії. Зеленський зазначив, що це був один з головних пунктів плану.

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", – зауважив президент.

Україні дозволили бити по РФ західними ракетами

Як писав УНІАН, увечері в неділю американська газета The New York Times написала, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американські тактичні ракети ATACMS для глибоких ударів по території Росії. Офіційно ця інформація не була підтверджена.

Майже одночасно французька Le Figaro повідомила, що Велика Британія і Франція своєю чергою дали дозвіл на використання їхніх ракет Storm Shadow і SCALP для ударів по російській території.

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