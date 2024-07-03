Тищенко зможе виходи тільки в укриття та в лікарню.

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата України Миколу Тищенка, підозрюваного у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду. В тексті повідомленні прізвище Тищенка не називається, а лише захначається, що це підозрюваний Т.

В повідомленні сказано, що сьогодні, 3 липня, у колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, якою було застосовано "до підозрюваного Т. запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру". " За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 червня 2024 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - поввідомляє прес-служба.

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Справа Тищенка

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі 20 червня 2024 року у Дніпрі колишнього військовослужбовця. За даними слідства, в той день група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Тищенко звинуватив 33-річного колишнього військового, який перебував на вулиці з маленькою дитиною, у спробі "захистити місцеву ботоферму".

25 червня Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і застосував стосовно Тищенка запобіжний захід у вигляді цілолобового домашнього арешту з носінням електронного браслету, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

Сторона обвинувачення зазначала, що у даному кримінальному провадженні є двоє підозрюваних: Микола Тищенко відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі потерпілого) та Костянтин Цубер.

За словами сторони обвинувачення, Тищенко "наказав" Цуберу і групі невстановлених озброєних осіб, зодягнених у військову форму, незаконно позбавити волі Дмитра Мазоху. Ця особа вважається потерпілою. Перед цим, Мазоха намагався з'ясувати підстави перебування цих озброєних осіб у громадському місці. Прокурори зазначають, що через це виникла "словесна перепалка", яка переросла у конфлікт.

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