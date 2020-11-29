Тризуб на продаж. Як в Україні роблять "чисте" громадянство для російських шпигунів і бандитів

Отримати українське громадянство – майже недосяжна мрія для іноземців, які воювали за Україну на сході. А ось російському кримінальному авторитету, або бойовику ОРДЛО зробити паспорт з тризубом – дуже просто. Ціна питання не захмарна, а документ легалізує «нову людину» у будь-якій країні.

На кадрах, які демонструє ТСН.Тиждень, депортація відомого кримінального авторитета. Росіянин Батир Бухарський, який давно був у міжнародному розшуку, багато років переховувався в Україні під іншим ім’ям – Аблаєв Енвер Саідович. Це - нове прізвище злодія в законі в новенькому паспорті з тризубом. Але як злочинець зі світового списку розшуку примудрився його отримати? Хто й за скільки створив йому буквально нову особистість? Схоже можна побачити лише в блокбастерах, але не в тихій українській провінції.

Та справжній шок в іншому - це не поодинока ситуація. Спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко дізнався про велетенський конвеєр торгівлі країною.

Нелегальний бізнес, вражаючий своїми масштабами, розгорнувся за дверима типової бюрократичної споруди, в якій не просто штампували підробні паспорти, а створювали нову особистість. Що називається – «під ключ». «Серед замовників не лише криміналітет та нелегальні мігранти, але й агенти російських спецслужб. Тож багато років державна установа працювала проти держави», - розповідає Андрій Цаплієнко.

Фальшивими паспортами, точніше, справжніми паспортами для фальшивих громадян, торгували не в підпільних друкарнях чи бандитських кублах, а в охайних кабінетах українських чиновників. Паспорт, права й свідоцтво про шлюб, навіть прізвище, яке до вподоби, можна було обирати.

Зробити з бандита, нелегала або навіть офіцера ФСБ нового і без жодної чорної плямки громадянина України, виявляється, не надто дорого. П’ять тисяч євро - і кримінальник перетворюється на добропорядного українця. Чиновники Державної міграційної служби, задіяні в схемі, не цікавилися минулим своїх клієнтів. Убивці, шахраї чи агенти ворожої розвідки, за відповідну плату, отримували документ і починали життя в Україні, що називається, з чистого аркуша.

Агент контррозвідки СБУ Віталій розповів ТСН.Тижню, що з цими документами можна вільно пересуватися по Україні і за її межами. Адже на папері – нова людина.

«І таких в Україні багато», - переконує він.

Віталія добре знають бойовики та офіцери російських спецслужб. Бо саме йому вони ставили завдання перейти на український бік, підписати контракт зі Збройними Силами, одягти український військовий однострій та зорганізувати теракт проти командування операції на Донбасі. Саме для цього й був потрібен український паспорт.

«Потрібно було поставити міну в машину і підірвати головнокомандувача, щоб показати, що «ми щось можемо»», - розповідає він ТСН.Тижню.

Та насправді Віталій став бойовиком за завданням контррозвідки СБУ. Саме через нього контррозвідники дізналися - противник має в Україні цілий канал із виготовлення паспортів. З боку бойовиків цей канал контролював організатор диверсійних груп Олег Беціян.

«Цей канал йому передали особисто з Москви. Це канал спецслужб», - каже Віталій.

До останнього часу схема виготовлення фальшивих документів працювала бездоганно. Легалізація злочинців відбувалася за кількома схемами. Найпростіша - переклеювання фото.

«Знаходили втрачений паспорт громадянина України старого зразка, в нього вклеювали картку громадянина, який надавав їм ці фотокартки, і цей паспорт вже ставав підставою для подачі заяви в органи ДМС», - розповідає старший слідчий з особливо важливих справ СБУ Геннадій Гризунов.

На підставі підроблених паспортів оформлювали нові, закордонні. І все - нелегал міг вільно подорожувати по Європі. Без віз.

«Інше ім’я, інше прізвище, інша дата народження… Все інше. Нова людина», - каже Віталій.

Повний пакет документів продавали за ціною старенької іномарки – п’ять тисяч євро.

Міжнародні злочинці, нелегальні мігранти, бойовики з ОРДЛО… У поле зору контррозвідки та поліції потрапили сотні людей із підробленими паспортами. Можна лише здогадуватися, скільки грошей обертається в системі, яка торгує українським громадянством, скільки ще не виявлених «новокуплених» громадян ходить поряд, і скільки серед них - професійних ворогів України.

«Цим каналом користувались спецслужби Російської Федерації, щоб впровадити свою агентуру на території України», - розповідає ТСН.Тижню офіцер контррозвідки «Ігор».

Але на вигляд продажні чиновники не такі вже й страшні. «Ось, приміром, найменший ґвинтик цієї системи. Ми в селі Вашківці на Буковині. Я шукаю Валентину Троян, місцеву паспортистку. Прямо в себе в хаті вона зареєструвала сотні людей», - розповідає Андрій Цаплієнко.

Жінка запевняє, що на людині «не написано, що вона – кримінал». Мовляв, людина приходить у паспортний стіл з українськими документами. Також Валентина Троян переконує – ніяких грошей за свою роботу не брала…

Схожа ситуація і у Вінниці, де чиновниця у відділі міграційної служби начебто випадково не побачила, що фотокартка заявника вклеєна в чужий паспорт. Втім, поспілкуватись з нею особисто не виходить, за словами начальниці місцевого відділу ДМС, Ірина Нестерчук, яка сприяла легалізації іноземців в Україні, – у відпустці.

До речі, дивним чином фігуранти цієї справи «з сьогоднішнього дня» або хворі, або у відпустці, або на нараді. Або померли.

За дивним збігом обставин, ключовий фігурант «справи паспортистів», Анатолій Сторожук - посередник на прізвисько «Генерал», раптово пішов із життя, тільки-но потрапив у поле зору контррозвідників.

«Нічого про його смерть сказати не можу. Він помер. Просто помер», - каже помічник «Генерала» Олександр Гаврилов.

Після того, як за справу «паспортистів» узялася контррозвідка, конвеєр нелегальних документів став на паузу. Утім, ніхто не гарантує, що, перечекавши буревій, чиновники знову не почнуть торгувати тризубом на синій обкладинці.

Андрій Цаплієнко, Сергій Щекочихин

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