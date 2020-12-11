Труханова помістили в міську інфекційну лікарню.

Мера Одеси Геннадія Труханова, який захворів на COVID-19, госпіталізували.

Про це повідомляє Таймер-Одеса, посилаючись на прес-службу мерії міста.

За їхніми даними, Труханова помістили в міську інфекційну лікарню, його стан оцінюється як середньої тяжкості. Він знаходиться в боксованій палаті з двома іншими пацієнтами.

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Також зазначається, що виконувати обов'язки мера на період хвороби Труханова довірили віце-меру Павлу Вугельману.

Про хворобу Труханова стало відомо 9 грудня. Тоді він зазначив, що отримав позитивний тест на COVID-19, і у зв'язку з цим пішов на самоізоляцію, де планував бути до повного одужання і отримання негативного результату.

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Автор: Денис Прядко