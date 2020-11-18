Справа стосується внесення недостовірних даних до декларації за 2015-2016 роки на суму понад 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

Вищий антикорупційний суд закрив другу справу проти міського голови Одеси Геннадія Труханова за недостовірне декларування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів ВАКС стосовно справи про декларування недостовірної інформації Трухановим за 2015-2016 роки на суму понад 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

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На початку засідання адвокати мера Одеси клопотали про закриття відповідної справи відповідно до рішення Конституційного суду про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

"Клопотання захисника задовольнити. Закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення Труханова Геннадія Леонідовича у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу", - зачитав головуючий суддя фрагмент ухвали.

Крім того, суд скасував арешт на мобільний телефон колишньої дружини Труханова Тетяни Колтунової, який проходив у справі як речовий доказ, та зобов'язав правоохоронців повернути їй телефон та сім-карту до нього.

Справи проти Труханова: що відомо

Труханову було повідомлено про підозру щодо декларування недостовірних відомостей, зокрема у недостовірному декларуванні майна на суму 16,3 млн грн за 2017 рік, а також на суму понад 33 млн грн і 18 млн грн відповідно за 2015-2016 роки.

5 листопада ВАКС закрив справу про недостовірне декларування за 2017 рік через скасування Конституційним судом відповідної статті.

У Вищому антикорупційному суді слухається ще одна справа проти Труханова щодо заволодіння коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн при купівлі міськрадою адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за завищеною вартістю.

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Автор: Антоніна Доломанжи