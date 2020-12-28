За словами голови КСУ, він не з’явився до Офісу генпрокурора через сімейні обставини. Але жодних документів, які б підтверджували ці слова, він не надав.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

«Він (голова КСУ Олександр Тупицький – УНІАН) мав прибути о 9:30, він не з’явився. Він повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, але жодні документи, які б підтверджували ці слова, він не надав», - заявили в прес-службі.

«Відповідно, повідомлення про підозру йому було надіслано поштою. З цього моменту він вважається підозрюваним у підкупі свідка та завідомо неправдивих показаннях свідка – стаття 386 та ч.2 384 статті Кримінального кодексу України», - додали у відомстві.

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Конституційна криза в Україні через рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.

24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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Автор: Костянтин Гончаров