Голова Конституційного суду Олександр Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.
«Він (голова КСУ Олександр Тупицький – УНІАН) мав прибути о 9:30, він не з’явився. Він повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, але жодні документи, які б підтверджували ці слова, він не надав», - заявили в прес-службі.
«Відповідно, повідомлення про підозру йому було надіслано поштою. З цього моменту він вважається підозрюваним у підкупі свідка та завідомо неправдивих показаннях свідка – стаття 386 та ч.2 384 статті Кримінального кодексу України», - додали у відомстві.
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Конституційна криза в Україні через рішення КСУ
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
- Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
- 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".
- Тупицький заявив, що пропозиції президента прямо суперечать Конституції.
- 24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
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