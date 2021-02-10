У Дніпрі сьогодні в ході позачергової сесії міської ради депутати звільнили 655 чиновників та працівників мерії.
Про це у Facebook повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
«Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, включаючи два рази виконання Гімну», - написав він.
Таке масове звільнення працівників пояснюють "оптимізацією структур мерії".
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Крім того, сьогодні на позачерговій сесії депутати затвердили нових заступників міського голови Дніпра - тепер у нього їх буде вісім.
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