Таке масове звільнення працівників пояснюють "оптимізацією структур мерії".

У Дніпрі сьогодні в ході позачергової сесії міської ради депутати звільнили 655 чиновників та працівників мерії.

Про це у Facebook повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Звільнили з мерії 655 осіб. Затвердили нову структуру. Сесія пройшла за 9 хвилин, включаючи два рази виконання Гімну», - написав він.

Таке масове звільнення працівників пояснюють "оптимізацією структур мерії".

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Крім того, сьогодні на позачерговій сесії депутати затвердили нових заступників міського голови Дніпра - тепер у нього їх буде вісім.

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Автор: Ольга Робейко