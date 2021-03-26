Стратегія створює злагоджену, чітку та дієву систему зовнішньої і внутрішньої комунікації міністерства для досягнення стратегічних цілей МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України цього тижня затвердили комунікаційну стратегію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

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Робота над стратегією тривала майже рік.

"Цей документ побудований за принципом вивчених нами уроків важкого дипломатичного комунікативного життя. Тобто ми написали не абстрактний документ, а конкретний прикладний документ-стратегію на основі реального життя", - заявив Кулеба.

За його словами, ця стратегія створює злагоджену, чітку та дієву систему зовнішньої і внутрішньої комунікації міністерства для досягнення стратегічних цілей МЗС.

"Стратегія закладає фундаментальні принципи діяльності, відображає цінності МЗС, місію та візію нашого функціонування. Стратегія відповідає на виклики, які диктує нова реальність пандемії та майбутнього світу після її завершення. Вперше ми чітко формулюємо і встановлюємо дороговказ про те, що перевага у комунікації має надаватися цифровим і дистанційним рішенням, формуємо сталі процедури планування, реалізації та оцінки ефективності комунікацій, які мають бути гнучкими та водночас не відходити від базових засад зовнішньої політики України", - заявив Кулеба.

У ній сформульовані алгоритми дій працівників дипломатичної служби у тій чи іншій комунікаційній ситуації і визначаються правила поведінки.

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Автор: Віталій Саєнко