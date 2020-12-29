У Кремлі відповіли, чи поділяють вони визначення російських державних ЗМІ щодо Зеленського.

У Кремлі заявили, що Україна не демонструє «політичної волі» до нормалізації відносин з Російською Федерацією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи немає бажання з боку президента РФ Володимира Путіна ініціювати відповідні переговори або телефонну розмову, Пєсков відповів: «Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі до нормалізації двосторонніх відносин, чого ми б щиро хотіли. Це перше. І друге, ми не бачимо ніякої політичної волі до реалізації мінських і паризьких домовленостей».

Він підкреслив, що для розмови на вищому рівні «як мінімум мають дозріти передумови».

«Ще раз повторюю, сам президент Путін неодноразово говорив, що ми зацікавлені в нормалізації відносин з усіма нашими сусідами, у тому числі з Україною», - підкреслив Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи поділяють в Кремлі визначення російських державних ЗМІ, де заявляють, що президент України Володимир Зеленський «плює, грубіянить і поводиться зухвало» стосовно Росії, Пєсков сказав: «я не використовував подібні фрази, Володимир Соловйов вільний ставити питання і формулювати їх як він хоче - він журналіст, але безумовно Володимир Соловйов ніяк не формулює зовнішню політику РФ, ви знаєте, що вона формулюється президентом».

Український план дій щодо Донбасу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк