Російські державні ЗМІ регулярно критикують Зеленського / фото REUTERS

У Кремлі заявили, що Україна не демонструє «політичної волі» до нормалізації відносин з Російською Федерацією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи немає бажання з боку президента РФ Володимира Путіна ініціювати відповідні переговори або телефонну розмову, Пєсков відповів: «Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі до нормалізації двосторонніх відносин, чого ми б щиро хотіли. Це перше. І друге, ми не бачимо ніякої політичної волі до реалізації мінських і паризьких домовленостей».

Він підкреслив, що для розмови на вищому рівні «як мінімум мають дозріти передумови».

«Ще раз повторюю, сам президент Путін неодноразово говорив, що ми зацікавлені в нормалізації відносин з усіма нашими сусідами, у тому числі з Україною», - підкреслив Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи поділяють в Кремлі визначення російських державних ЗМІ, де заявляють, що президент України Володимир Зеленський «плює, грубіянить і поводиться зухвало» стосовно Росії, Пєсков сказав: «я не використовував подібні фрази, Володимир Соловйов вільний ставити питання і формулювати їх як він хоче - він журналіст, але безумовно Володимир Соловйов ніяк не формулює зовнішню політику РФ, ви знаєте, що вона формулюється президентом».

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Автор: Роман Цимбалюк