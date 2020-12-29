У Кремлі заявили, що Україна не демонструє «політичної волі» до нормалізації відносин з Російською Федерацією.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Відповідаючи на запитання УНІАН, чи немає бажання з боку президента РФ Володимира Путіна ініціювати відповідні переговори або телефонну розмову, Пєсков відповів: «Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі до нормалізації двосторонніх відносин, чого ми б щиро хотіли. Це перше. І друге, ми не бачимо ніякої політичної волі до реалізації мінських і паризьких домовленостей».
Він підкреслив, що для розмови на вищому рівні «як мінімум мають дозріти передумови».
«Ще раз повторюю, сам президент Путін неодноразово говорив, що ми зацікавлені в нормалізації відносин з усіма нашими сусідами, у тому числі з Україною», - підкреслив Пєсков.
Відповідаючи на запитання УНІАН, чи поділяють в Кремлі визначення російських державних ЗМІ, де заявляють, що президент України Володимир Зеленський «плює, грубіянить і поводиться зухвало» стосовно Росії, Пєсков сказав: «я не використовував подібні фрази, Володимир Соловйов вільний ставити питання і формулювати їх як він хоче - він журналіст, але безумовно Володимир Соловйов ніяк не формулює зовнішню політику РФ, ви знаєте, що вона формулюється президентом».
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Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
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