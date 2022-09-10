Вони звинувачують Путіна у програші війни.

Російські ультраправі в паніці повторюють тези Ігоря Гіркіна і вимагають вбити президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз, коли Україна перейшла у контрнаступ, напевне ви теж краєм ока дивитесь Telegram-канали путінських ультрафашистів, вони ж в паніці й зараз повторюють вже всі тези Гіркіна, добре відомі українській аудиторії, він вимагає повісити Путіна, як зрадника", - зазначив Піонтковський.

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За його словами, ультрафашисти звинувачують Путіна в поразці, у провалі "спецоперації", а насправді - у поразці у війні.

"Тому зростає глибока внутрішньополітична криза у Росії, і це ще тільки перші, порівняно скромні, успіхи ЗСУ. Уявляєте, що трапиться після таких цілком реальних на сьогодні подій, як, наприклад, звільнення Херсона та знищення Керченського мосту. Я вам гарантую, що Путін політично не переживе ці події", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше Піонтковський заявив, що у Росії була спроба перевороту. Організатором виступила неформальна ультрафашистська партія.

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