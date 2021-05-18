За словами працівників СБУ, вони шукали адміністратора відеокамер будинку, щоб переглянути камери відеонагляду.

У Службі безпеки України пояснили, чому сьогодні зранку стукали у двері до Київського міського голови Віталія Кличка.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли в прес-службі СБУ.

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 18 травня співробітники СБУ провели низку одночасних обшуків одразу в декількох регіонах України. Усі вони - в рамках кримінального провадження щодо контрабанди в нашу країну паливно-мастильних матеріалів. Мета цих дій - викрити мережу ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ. Йдеться про незаконно імпортовану продукцію на понад 100 млн грн.

Одне з офісних приміщень, в якому "розмістилися" зловмисники і де проводила обшуки СБУ, розташовувалося в тому ж будинку, де проживає Кличко.

"Щоб установити усі обставини діяльності зловмисників, співробітники СБУ, серед іншого, шукали адміністратора камер-відеонагляду назовні та всередині будинку. Усе це - з метою встановлення та підтвердження причетності фігурантів провадження до приміщень, розташованих на відповідному поверсі. На оприлюднених Кличком відео чітко видно, що в його двері, як і в двері його сусідів по під’їзду (які не є фігурантами провадження), ніхто не вривався. Двоє співробітників СБУ у цивільному подзвонили у двері і, не дочекавшись відповіді, пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження", - повідомили правоохоронці.

Також в СБУ запевнили, що діють виключно у рамках закону та у спосіб, визначений ним.

"Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян", - підсумували у прес-службі.

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Обшуки у Кличка: що було раніше

Сьогодні, 18 травня, зранку Кличко заявив, що в під’їзді будинку на вул. Богдана Хмельницького, де він проживає, увірвалась озброєна група, ймовірно представників правоохоронних органів. Він висловив припущення, що такі дії пов’язані з "нападами" правоохоронних органів щодо київської міської влади.

За словами представників правоохоронних органів, слідчі дії відбуваються в квартирі на кілька поверхів нижче помешкання мера та "безпосередньо до інших жителів цього будинку не мають жодного стосунку”.

Водночас, за словами Кличка, камера відеоспостереження, яка розміщена біля вхідних дверей в його квартиру, зафіксувала, що представники правоохоронних органів приходили саме до нього сьогодні зранку і стукали у двері.

Пізніше в СБУ повідомили, що обшуки проводили співробітники Головного управління СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю із залученням спецпідрозділу ЦСО "А" у рамках кримінального провадження про фальсифікацію нафтопродуктів.

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Автор: Дмитро Хилюк