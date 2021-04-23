"Слуги народу" обговорили поведінку Тищенка і Шевченка на фракції.

У партії "Слуга народу" вирішили, як потрібно покарати двох депутатів Євгена Шевченка та Миколу Тищенка.

Відповідне рішення ухвалили на онлайн-засіданні фракції, повідомляє сайт політсили.

Депутати вирішили, що за вечірку під час карантину депутат Микола Тищенко має сплатити "максимальний штраф, передбачений законодавством".

Також депутати фракції запланували провести голосування через збір підписів щодо можливого виключення із фракції Євгена Шевченка, який раніше з'їздив з візитом до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У політичній силі повідомили, що ні "Слуга народу", ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України не уповноважував Шевченка на проведення будь-яких перемовин з владою Білорусі.

Вечірка Тищенка: суть скандалу

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. Депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

За фактом порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.

Сам Тищенко заявив, що карантин не порушував.

Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.

При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі і жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.

Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

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Автор: Олег Давигора