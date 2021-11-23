Радник Єрмака Арестович зазначає, що з вини Бурби переміщення найманців ПВК у Білорусь відбулося без відома президента Зеленського

Василь Бурба порушив порядок прийняття командирських рішень під час важливої операції. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Бурба, за деякими даними, які у мене є, ініціював активну фазу операції, не попередивши Верховного Головнокомандувача, одноосібно та ініціативно. Тобто, найманці вирушили до Білорусі, за нашим сценарієм, без відома президента України", - розповів Арестович. За словами Єрмака, ці дані він отримав безпосередньо від співробітників спецслужб, проте не уточнив яких.

Читайте такожЗасідання ТСК щодо "вагнерівців" не відбулося: названо причину"Потім Василь Васильович (Бурба, - ред) схаменувся, напевно, і повідомив про це президенту. Міністр оборони може прийняти план операції, але не може дати політичний дозвіл у зв'язку з величезним політичним ризиком. Генерал-полковник Бурба порушив порядок прийняття рішень командиром в ситуації високого політичного ризику", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Василя Бурби з посади керівника ГУР 5 серпня 2020 року. На посаді Бурба був з жовтня 2016 року. Сам екс-глава відомства заявляє, що був звільнений з цієї посади після того, як президент погодив перевірку осіб, які були причетні до операції по "вагнерівцям". Крім того, він додав, що у всіх розвідників, які брали участь у спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера, звільнили з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття.

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Автор: Екатерина Малюга