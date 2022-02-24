Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна атакована агресором і порадив не панікувати.

Очільник міста зазначив, що всім працівникам критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста варто лишатися вдома й тримати напоготові "тривожну валізку".

Звернення Віталія Кличка до киян:

"Дорогі кияни! 

Україна атакована агресором. 

Гуркіт снарядів чутно і в Києві.

Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки. 

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. 

Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей.  Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. 

Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.

Тримаємося! Ми повинні вистояти!".