Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна атакована агресором і порадив не панікувати.
Очільник міста зазначив, що всім працівникам критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста варто лишатися вдома й тримати напоготові "тривожну валізку".
Звернення Віталія Кличка до киян:
"Дорогі кияни!
Україна атакована агресором.
Гуркіт снарядів чутно і в Києві.
Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки.
Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома.
Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.
Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.
Тримаємося! Ми повинні вистояти!".