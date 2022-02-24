Найстрашніший ворог зараз – паніка, зазначив очільник столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна атакована агресором і порадив не панікувати.

Очільник міста зазначив, що всім працівникам критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста варто лишатися вдома й тримати напоготові "тривожну валізку".

Звернення Віталія Кличка до киян:

"Дорогі кияни!

Україна атакована агресором.

Гуркіт снарядів чутно і в Києві.

Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки.

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома.

Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.

Тримаємося! Ми повинні вистояти!".