Український дипломат Віктор Майко добре відомий як у вищих політичних, так і громадських колах Туркменістану.

За повідомленнями іноземних ЗМІ, українська сторона подала запит на агреман для Віктора Майка на посаду посла України в Туркменістані, який був схвалений керівництвом Туркменістану в найстисліші терміни.

Віктор Майко вже працював на посаді посла України в Ашхабаді в період 2005-2010 роках. За цей час українсько-туркменські торговельно-економічні відносини перебували на безпрецедентно високому рівні, товарообіг між Україною і Туркменістаном досягав у той період рекордних 6 мільярдів доларів США. Країни активно взаємодіяли в політичній, економічній, культурній та гуманітарній сферах.

Не дивно, що для туркменської сторони знадобилося всього кілька днів, для того, щоб схвалити кандидатуру Віктора Майка. Український дипломат добре відомий як у вищих політичних, так і громадських колах Туркменістану.

Експерти зазначають, що в останні роки активність між двома країнами істотно знизилася. У 2019 році українсько-туркменська торгівля зменшилася на 43% у порівнянні з 2018 роком й становить 168 мільйонів доларів США. За 10 місяців 2020 року, товарообіг продовжив падіння на 40%.

Призначення послом України людини, яка добре знає країну та регіон, що довела свою результативність, видається цілком логічним. Нового посла в цій надзвичайно важливій для України країні чекає ціла низка викликів: відновлення регулярного політичного діалогу на високому і вищому рівні, нарощування колишніх обсягів торгівлі та повернення українських компаній на туркменський будівельний ринок, відновлення активної співпраці в гуманітарній і культурній сферах, відновлення прямого авіасполучення, повернення туркменських студентів в українські ВУЗи та багато іншого.

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Автор: УНІАН