Білий дім офіційно оголосив про постачання HIMARS Україні.

Україна сама прийматиме рішення, на які відстані застосовувати американські ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Про це під час брифінгу повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє РБК-Україна.

"Мова йде про пакет допомоги на $700 млн, який включає системи HIMARS, що мають велику дальність дії. Але регулювати, на яку відстань стріляти, буде українська сторона", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Білий дім офіційно оголосив про постачання HIMARS для України. Офіційний Київ обіцяв не застосовувати ці ракетні системи для ударів по території Російської Федерації.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 км. Українська сторона отримає боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 70 км.

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