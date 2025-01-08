Україна в НАТО – все? Чи варто перейматись заявами Трампа

Гіпотетичне членство України в НАТО, схоже, на найближчі роки перетворюється на абсолютно примарне. Новообраний президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що інтереси Росії для нього все ж переважають українські.

Новообраний президент США Дональд Трамп, на якого багато хто і в США, і в Україні, і у світі мав доволі великі сподівання, на своїй останній прес-конференції наробив стільки гучних заяв, що занурив усіх в шоковий стан. Зокрема в Україні, озвучені ним, тези про наближення України до НАТО як важливу причину російсько-української війни, важко сприймати інакше, ніж готовність остаточно поховати євроатлантичні прагнення Києва.

"Росія багато років, ще до Путіна, говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене в камені. А Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу... Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав: у вас буде війна", - зазначив американський лідер.

На запитання журналістів, чи означає це, що він ніколи не підтримає членства України в НАТО, Трамп відповів так: "Моє бачення, що це завжди було зрозуміло. Я гадаю, що в них була угода, але Байден її порушив. Угода, яка була б дуже задовільною для України та для всіх інших, але Байден сказав, що вони мають мати можливість приєднатись до НАТО".

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"Послідовна" позиція

Не зайвим буде нагадати, що адміністрація Джо Байдена теж не була мотором євроатлантичної інтеграції України. Лише після низки, скажімо прямо, вмовлянь, Білий дім погодився на членство України в НАТО, але… колись.

У жовтні 2024 року французьке видання Le Monde зазначало, що адміністрація Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України до Альянсу. Ба більше, у разі перемоги на президентських виборах у США кандидатки від демократів Камали Гарріс, ймовірно, шлях в цьому напрямку міг би початись вже з 5 листопада (день оголошення результатів виборів, - УНІАН).

Однак у другій декаді листопада 2024 року Bloomberg опублікував вже інший "прогноз". За даними іноземних медіа, офіційний Вашингтон тривалий час сумнівався, варто чи ні запрошувати Україну до Альянсу. Врешті, шальки терезів схилились до "ні". Мовляв, у Білому домі вважали, що швидкий вступ є малоймовірним. Але натомість адміністрація Байдена планувала укласти з Україною низку угод про гарантії безпеки…

Попри зрозумілу в політичному контексті критику Трампа у бік свого попередника, жодної альтернативи членству України в НАТО, яка могла б вгамувати апетити Росії, Трамп теж не запропонував.

З цього питання досі різняться і позиції країн-учасниць НАТО. Одна частина вважає, що шлях України до Альянсу є незворотнім. Інші переконані, що офіційне запрошення Києва може стати поштовхом до більшої ескалації з Росією (вже за участі Європи).

А поки у "плані перемоги" президента України Володимира Зеленського негайне запрошення до НАТО вказане першим пунктом, не дивують навіть заяви МЗС України про те, що Україна готова зайняти "вільне місце" в Європейському союзі та НАТО у разі, якщо один з затятих антагоністів цієї ідеї – Угорщина – звільнить його на користь власного членства в СНД та ОДКБ.

В очікуванні торгів з Путіним

"Звісно, Україна і далі має наполягати на праві вступу до НАТО, і тоді це станеться за першої зручної геополітичної нагоди", - зазначає директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран.

Проте, за його словами, Трамп прогнозовано виставив на торги з Путіним вступ України до НАТО. Тож ключовим питанням на майбутніх перемовинах мають стати гарантії безпеки для України поза НАТО.

"Це насамперед постачання зброї та прямі угоди з окремим країнами НАТО, в тому числі із США. Головна вимога до цих угод - аби вони були чітко оцифровані у часі та грошах", - зауважив експерт.

Політолог звертає увагу, що зміни в риториці, які відбулись останнім часом в команді Трампа, свідчать про те, що на швидке замирення Росії з Україною вони вже не розраховують (саме через це спецпредставник Трампа Кіт Келлог відклав свій візит до Києва).

"Швидкі рішення неможливі не лише через позицію Путіна чи України, а і через те, що вони залежать від інших стратегічних питань - бачення Трампом подальших відносин з ЄС, Китаєм та блоком НАТО", - пояснює експерт.

Трамп вже давно вважає, що основний тягар у подальшій підтримці України має взяти на себе Європейський союз. Але, фактично, його "офіс простих рішень" припинив свою роботу так і не відкрившись.

Водночас європейці (принаймні деякі), схоже, поки не готові робити широкі геополітичні паси Путіну, і продовжують наполягати на мирі з позиції сили.

"Ми, європейці, не можемо дозволити Росії перемогти в Україні. Ми не можемо цього допустити ні заради міжнародного ладу, ні заради нашої власної безпеки… Питання в тому, як нам організуватися, щоб справді вистояти у довгостроковій перспективі, допомогти українцям чинити опір, створити для них найкращі умови, щоб вони могли вести переговори про міцний мир — про мир, який відповідатиме бажанню українців і буде побудований разом з ними, а також знайти шляхи та засоби для того, щоб обмежити цю російську загрозу для всіх нас, європейців" - сказав президент Франції Емануель Макрон, виступаючи перед амбасадорами Франції.

Трамп нарешті розставив всі крапки над "і"

Політолог Петро Олещук зазначає, що Дональд Трамп став першим американським лідером, який публічно визнав неможливість членства України в НАТО через вето РФ.

"Все просто. Росія не хоче членства України у НАТО, а Захід її у цьому слухає… Насправді я Трампу вдячний. Нарешті він сказав правду. Україну не беруть у НАТО через позицію Росії. І Росія, де-факто, має право вето у питаннях зовнішньої політики Альянсу. Так, усі це знали, але ніхто не визнавав відкрито і публічно на настільки високому рівні… Більше жодних вигадок про "корупцію", "реформи", "домашні завдання", "демократичні стандарти" та "мости до членства" із "незворотним шляхом"", - підкреслив він.

За словами політолога, звісно, це не те, що Україна воліла би почути від нового очільника США. Але і користі від того, що попередня адміністрація Білого дому "їздила" усім по вухах щодо членства України в НАТО, але робила усе, щоб це членство ніколи не відбулося, теж не було. Ба більше, позиція ні "так", ні "ні" призвела до того, що у Росії був час на підготовку до вторгнення в Україну під прикриттям "страху" отримати "НАТО на кордоні".

"Росія активно використовувала цю тему після 2008 року, коли НАТО ухвалило рішення, що Україна колись може бути членом НАТО (а може – і ні). Вже тоді було зрозуміло, що не буде Україна членом ніякого НАТО. Було зрозуміло усім, включно з Росією, яка почала підготовку до агресії проти України", - вважає Олещук.

На його переконання, тепер Трампу варто остаточно поставити крапку в питанні України в НАТО, "оформивши заборону такого членства якимсь документом".

"Треба, щоб там було написано, що це членство неможливе, оскільки не подобається державі-агресору – Росії. Моральна смерть "Заходу" має бути документально зафіксована", - іронічно зазначає політолог.

Рано здаватись

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв звертає увагу, що вся прес-конференція Трампа була провокативна та різка. А багато заяв, які озвучив новообраний президент США, він озвучив вже не вперше (і не в останнє).

"Він не вперше (і не в останнє) говорить і про "розуміння росії", і про "розширення НАТО". Це вже було, і це все мінялося зо три десятки разів. Так само питання Гренландії вже було, так само і "нео-імперіалізм" вже був...", - зазначає він.

Експерт нагадав, що про приєднання Канади Трамп почав жартувати, коли канадці не злякалися американських "великих тарифів", про відновлення контролю над Панамським каналом Трамп згадав тоді ж, коли "захотів вивезти всіх мігрантів (близько 21 млн осіб) в Панаму літаками і там залишити".

"Про Гренландію він почав говорити в свій перший термін - коли тиснув за витрати на рівні 2%, а зараз - в той момент, коли почав говорити про 3-5% видатків на оборону… Це те, про що він казав в своїх виступах перед випускниками бізнес-шкіл, і навіть писав в своїх книгах. Якщо ваша пропозиція радикальна і майже точно буде відкинута, запропонуйте щось ще більш нечуване. Тоді ваша перша пропозиція буде сприйматися з часом як розумний компроміс", - вважає Краєв.

Таким чином, на його думку, те, що може зараз здаватись хаосом та божевіллям в заявах Трампа, врешті, з часом, матиме за собою чіткі переговорні сенси.

Загалом же, зараз заяви Трампа – це лише "проба пера" перед початком справжнього президентства. Після 20 січня кожне гучне слово потребуватиме конкретних дій. Якщо ж цей хаос стане офіційною політикою такого гіганта як США, можна буде не дивуватись зазіханням Туреччини в Сирії, продовження конфлікту Азербайджану з Вірменією, новій ескалації Ізраїлю з Іраном… І, хто знає, чи не стане Україна в таких умовах єдиним "острівцем стабільності".

Ярослав Конощук