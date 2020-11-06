За словами Кривоноса, Україна показала своє бажання рухатися вперед до мирного вирішення ситуації на Донбасі.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос заявив, що запропонованим планом дій щодо Донбасу українська делегація в ТКГ демонструє свою ініціативу і змушує РФ діяти не так впевнено, як вона до цього діяла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

«Вже на даному етапі українська сторона в Тристоронній контактній групі починає проявляти певну ініціативу і нав’язувати і подавати свої пропозиції, і цим змушує РФ вже діяти не так впевнено, як вона до цього діяла», - заяви він.

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Також заступник секретаря РНБО нагадав історію зі спробою бойовиків проінспектувати позиції українських військ в районі населеного пункту Шуми. «Тоді ми грали другий номер. Можливо, треба було зробити – «Ви хочете Шуми, а ми хочемо перевірити Дебальцеве та Докучаєвськ, тому що відповідно до Мінських домовленостей ці два населених пункти повинні бути деокуповані», - сказав він.

«Позитив – що пішов рух вперед і ми нав’язуємо свою ініціативу – це дуже важливо. Яким чином будуть діяти наші перемовники з іншого боку, ми побачимо. Час чітко визначений, Україна показала своє бажання продовжувати кроки вперед до мирного вирішення ситуації на Донбасі. Тепер будемо чекати відповіді з боку наших опонентів», - додав Кривонос.

Заступник секретаря РНБО зазначив, що терміни визначені і все залежить від бажання російської сторони. «Хочуть вони діяти чи не хочуть вони діяти. В будь-якому разі терміни можуть обговорюватись, можуть переноситись – це вже питання інше. Найголовніше – ми повинні почути реакцію, чи сприймають наші пропозиції. Вчорашня заява пана Пєскова – що вони не сприймають, але почекаємо відповіді на рівні ТКГ», - підкреслив він.

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План дій ТКГ: що відомо

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій по Донбасу.

Цими п'ятьма головними пунктами визначено: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1 тис. 500 осіб); лише за виконання перших чотирьох умов - підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

Українська делегація представила свою позицію ОБСЄ та російській делегації.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що план України щодо Донбасу «розходиться» з змістом і послідовністю дій, передбачених Мінськими угодами.

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Автор: Костянтин Гончаров