Члени делегації вже в гелікоптерах.

Делегація України, до якої входять парламентарі, урядовці та представники Офісу президента, вирушили на перемовини з РФ.

Відповідне фото опублікував радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"На перемовини з РФ. Уже в гелікоптерах...", - написав він.

На фото можна побачити голову парламентської фракції "Слуги народу" Давида Арахамію.

Нагадаємо, до складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, глава делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Переговори з Росією після вторгнення: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого на білорусько-українському кордоні пройшли переговори між представниками України і РФ щодо негайного припинення вогню і відведення військ з території України. Вони тривали шість годин.

В Офісі президента України заявили, що перший раунд переговорів відбувся з метою знаходження точок дотику, а другий має відбутися найближчим часом.

1 березня президент Володимир Зеленський заявив, що "не відчуває конкретики" від першого раунду переговорів між делегаціями України та Російської Федерації. Також глава держави наголосив, що Росія має перестати бомбити українські міста до того моменту, як можуть початися змістовні переговори щодо режиму припинення вогню.

2 березня депутат Ярослав Железняк повідомив, що російська делегація вже прибула до місця переговорів у Біловезькій пущі, а українська - ні.

Пізніше стало відомо, що переговори пройдуть в іншому місці.

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