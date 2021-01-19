Українські аферисти з "Центру протидії корупції" своїми діями підставили американських посадовців. Таку думку висловив народний депутат Олександр Дубінський на прес-конференції, присвяченій його внесенню до санкційного списку США.

"Але я впевнений, у кінцевому рахунку аферисти програють. І це потрібно для країни, тому що зараз ці аферисти використовують можливості для впливу на українську політику, не дають можливості нам займатися набагато важливішими питаннями на кшталт тарифів, які зараз є набагато важливішою проблемою для українського суспільства", – розповів нардеп.

Він вважає, що такі політичні ігри дезорієнтують і партію, і президента.

"І якщо ми не будемо цьому протистояти, це буде дуже хибний вектор, на якій нас наштовхують. Щодо закидів Шабуніна і інших, що я нібито проти антикорупційних органів – це відверта брехня. Наприклад, я категорично проти корупціонера Ситника на посаді, якого захищають так звані антикорупціонери", – підкреслив політик.

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Автор: УНІАН