Наразі на Mignews публікують виключно патріотичний контент.

З YouTube-каналу Mignews, куди після санкцій перебрався телеканал підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука Ukrlive, раптом видалили весь проросійський контент.

В архівах каналу 11 березня стало помітно менше відео. Найстаріші ролики після сортування були завантажені 9 днів тому, хоча мовлення на каналі триває вже понад місяць.

Як пише медіаексперт Ярослав Зубченко у блозі Детектор медіа, немає, зокрема, нарізок з цитатами проросійських експертів, які закликали до капітуляції України.

Наразі на Mignews публікують виключно патріотичний контент.

Канали Віктора Медведчука 112 Україна, NewsOne та ZIK були закриті після накладених санкцій РНБО ще у 2021 році за розпалювання ворожнечі й прокремлівську пропаганду.

Згодом працівники медіа кума Путіна створили ще "Перший незалежний", проте і його заблокували. Це ж трапилося і з Ukrlive, частоти якого викупили для ретрансляції підсанкційного "Першого незалежного".

Медведчук підозрюється у держзраді і до початку повномасштабного вторгнення Росії перебував під домашнім арештом. Напередодні атаки росіян з’явилась інформація про таємний виїзд дружини члена ОПЗЖ Оксани Марченко до Білорусі.

Невдовзі з України втік і сам Медведчук.

Вас також можуть зацікавити новини: