Таке рішення ухвалять вже сьогодні.

Кабінет Міністрів сьогодні видасть постанову, згідно з якою все конфісковане майно, яке є в Україні, піде на потреби Збройних сил.

Про це під час телеефіру на каналі "Рада" повідомила віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Вже сьогодні буде видана постанова, за якою все конфісковане майно, яке є в Україні, піде на потреби Збройних сил. Уже завтра Збройні сили отримають тисячі автомобільної техніки і майна, яке лежало на складах, а має працювати на нашу перемогу", - сказала вона.