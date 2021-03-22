Увага на годинник. Хто з депутатів полюбляє дорогі аксесуари

Наручні аксесуари для депутатів справді дорогі як емоційно, так і буквально. Хто з народних обранців задекларував найбільше люксових годинників, а хто приховав свої мільйонні аксесуари?

Депутат від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз активно жестикулює. «Гроші» помічають у нього цікавий годинник - золота оправа, чорний циферблат та ремінець в стилі крокодилячої шкіри. Це швейцарський бренд «Мідо».

Наручні аксесуари цього бренду коливаються у цінах, починаючи від трьохсот доларів до двох тисяч. Нардеп обрав той, що поелітніше. Ціна такого ж годинника в магазині – майже 47 тисяч гривень (46 419 грн), або 26 мінімальних пенсій (1769 грн).

Та за депутатськими мірками цей годинник доволі скромний. Цінніший аксесуар засвітив у Раді «слуга народу» Євген Петруняк. Вінтажний годинник вартує більше ніж чотири тисячі доларів (4 344 доларів). У декларації він вписаний як подарунок, зроблений ще у далекому 2007 році.

Та Євгена можна привітати ще з одним цінним аксесуаром. В серпні депутат задекларував другий годинник - марки Breuget, вартістю у 110 тисяч гривень.

Ще більше пощастило депутату від ОПЗЖ Іллі Киві. Депутат, який так любить покричати з парламентської трибуни про зубожіння, задекларував новенький годинник, вартістю автівки преміум класу: у нього Ролекс за 400 тисяч гривень.

Навіщо народні депутати носять до Ради такі вишукані аксесуари? Звісно, аби вкотре підкреслити свій статус. Кожен купує аксесуар, згідно зі своїми доходами. Та, однозначно, є доходи тіньові. Тому що не можна витрачати кошти на захмарно дорогі речі, а мати нижчі доходи, ніж вартість годинників чи коштовностей.

«Я зараз в годиннику, який є у мене в декларації. Це годинник фірми «Журн», досить дорогий. Мені його подарував мій колишній керівник», - розповів «Грошам» народний депутат від ОПЗЖ Микола Скорик.

Про такого шефа, мабуть, мріє кожен, адже вартість такого дорогоцінного подарунка - 45 тисяч доларів! Це все одно, що одягнути на руку однокімнатну квартиру в Києві.

«Якщо у мене вже є такий годинник, то не бачу сенсу його приховувати», - каже Скорик.

У декларації депутата є ще один аксесуар від швейцарського бренду «Патек Філіп» і ще три у його дружини.

У 2020 році задекларував годинник ще один народний депутат - мажоритарник Ігор Молоток. Чи не усе своє свідоме життя політик проводить у Раді, це вже його третє скликання. Але аксесуар, який з’явився в його декларації, справді розкішний – «Бовет» вартістю в півмільйона гривень!

Вічний депутат Нестор Шуфрич взагалі вніс до декларації цілу колекцію годинників. «У мене багато годинників… Є складні. Але улюблений - це одна з моделей швейцарського годинника, багатофункціонального, який може показувати одночасно і день, і місяць. Але я дуже довго годинниками не користуюся», - розповів Шуфрич «Грошам».

За документами, всього у депутата сім годинників. Вартість, на жаль, не вказана. Проте, скільки має коштувати хороший годинник, «Грошам» розповідає: «Від вісімсот тисячі доларів можна купити багатофункціональний. Якщо можна собі дозволити складний, то там вже межі нема».

За підрахунками, згідно з деклараціями, безперечним лідером за кількістю годинників серед депутатів дев’ятого скликання є Віталій Данілов. У нардепа від «Батьківщини» їх аж 33.

Та, ймовірно, скоро лідери цього списку зміняться. Адже до кінця березня депутати повинні подати декларації за 2020 рік. І, можливо, ми там побачимо чимало нових «подарованих» і не тільки, дорогоцінних аксесуарів.

Сабіна Обухова

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