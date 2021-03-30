Спецслужба порушить це питання в профільних комітетах парламенту.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов виступає за запровадження відповідальності за проплачені акції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді.

«Дуже тонка межа між мирною акцією, яка переростає в силову, і мова йде вже про суверенітет України. Тому немає нічого такого в тому, що СБУ моніторить мирні акції протесту з метою вивчення джерел, наприклад, фінансування. Це - окреме питання», - сказав Баканов.

За його словами, спецслужба порушить питання в комітетах парламенту щодо запровадження відповідальності за проплачені акції.

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Автор: Дмитро Хилюк