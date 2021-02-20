Кандидат повинен мати досвід роботи у сфері права або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності в галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше 10 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 63/2021 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, цим документом глава держави затвердив положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України та утворив конкурсну комісію з добору кандидатів.

Згідно з указом, конкурсна комісія повинна розмістити у двотижневий строк оголошення про проведення відповідного конкурсу та забезпечити його проведення. Конкурсна комісія формується з фахівців у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в цій галузі.

Міністерство закордонних справ України має забезпечити тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи.

Хто може бути суддею Європейського суду з прав людини від України: критерії

Зазначається, що кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України з високими моральними якостями, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста). Кандидат також повинен мати досвід роботи у сфері права та/або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері або в галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше 10 років. Необхідно ґрунтовно знати положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколи до неї та практику Європейського суду з прав людини, а також вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Кандидатом не може бути особа, яка на момент подання документів для участі в конкурсі досягла 65 років; визнана судом недієздатною; має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді; має непогашену судимість або піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов'язане з корупцією правопорушення.

Як буде проходити конкурс

Конкурсна комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації і на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Конкурс передбачатиме тестування для визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи, проведення співбесіди та відбір кандидатів.

За результатами співбесіди та з урахуванням результатів тестування конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу визначає трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Про результати конкурсу голова конкурсної комісії інформує президента України та подає список відібраних кандидатів до Міністерства закордонних справ України для його подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи. МЗС має внести до Ради Європи список кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

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Автор: Інна Андаліцька