Резніченко з кінця березня 2015 року до кінця червня 2019 року був головою Дніпропетровської ОДА / фото прес-служби ОДА
Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
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На цю посаду погоджена кандидатура Валентина Резніченка.
Нагадаємо, Резніченко в 2015 році близько місяця обіймав посаду голови Запорізької ОДА, а з кінця березня 2015 року до кінця червня 2019 року - голови Дніпропетровської ОДА.
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