На посаду керівника Дніпропетровської облдержадміністрації погоджено кандидатуру Валентина Резніченка.

Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру на посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

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На цю посаду погоджена кандидатура Валентина Резніченка.

Нагадаємо, Резніченко в 2015 році близько місяця обіймав посаду голови Запорізької ОДА, а з кінця березня 2015 року до кінця червня 2019 року - голови Дніпропетровської ОДА.

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Автор: Леся Лещенко