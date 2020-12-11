Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 558/2020 глава держави підписав 10 грудня.
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Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав Резніченку успіху в роботі та висловив сподівання, що його досвід і глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини.
Іншим указом президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів.
Валентин Резніченко: що про нього відомо
- Резніченко народився 1972 року в м. Дніпрі (раніше Дніпропетровськ).
- У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність «інженер з автоматизації».
- У 2018 році - Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові України, здобув ступінь магістра за фахом «державне управління». Кандидат юридичних наук.
- Трудову діяльність розпочав 1991 року на посаді техніка відділу автоматизованих систем управління Укрдіпромез. Працював на керівних посадах на різних підприємствах.
- У 2015 році був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.
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