Іншим указом президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 558/2020 глава держави підписав 10 грудня.

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Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Зеленський побажав Резніченку успіху в роботі та висловив сподівання, що його досвід і глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини.

Іншим указом президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів.

Валентин Резніченко: що про нього відомо

Резніченко народився 1972 року в м. Дніпрі (раніше Дніпропетровськ).

У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність «інженер з автоматизації».

У 2018 році - Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові України, здобув ступінь магістра за фахом «державне управління». Кандидат юридичних наук.

Трудову діяльність розпочав 1991 року на посаді техніка відділу автоматизованих систем управління Укрдіпромез. Працював на керівних посадах на різних підприємствах.

У 2015 році був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

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Автор: Костянтин Гончаров