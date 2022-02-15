Загроза вторгнення РФ зберігається, вважає британський МЗС.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас заявила, що загроза вторгнення РФ зберігається, а частина британського посольства переведена у Львів.

Про це вона заявила в ефірі BBC Radio 4, передає Evening Standard.

"Ми перевели частину співробітників до Львова на заході України", - сказала вона.

Водночас частина співробітників посольства залишається в Києві, а МЗС стежить за ситуацією.

"Але ми вважаємо дуже важливою підтримку британських громадян в Україні, і у нас є присутність в Києві, але, очевидно, я постійно стежу за безпекою наших співробітників, щоб переконатися, що вони захищені", - додала вона.

У коментарі Sky News міністр також зазначила, що вторгнення Росії в Україну може бути неминучим.

"Йдеться про стабільність в Європі в цілому. І йдеться про ширшу глобальну стабільність і повідомлення, яке ми даємо агресорам. Ми повинні передати повідомлення Володимиру Путіну про те, що за агресію не може бути нагороди", - сказала вона.

Як писав УНІАН, раніше у Львові відбулося позапланове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Єдине питання на порядку денному - військова загроза з боку Росії. Там постановили зробити істотний запас крові і закупити дизель-генератори для різних служб міста в разі перебою з електрикою, щоб могли працювати.

За словами мера, запаси медикаментів є на 3 місяці, також очільник Львова запевнив, навіть якщо повністю зникне світло, є можливість забезпечити мешканцям санітарний об'єм води.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Як писав УНІАН, через загрозу російській агресії Канада і Австралія евакуюють свої посольства з Києва. А Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова і скорочує штат посольства в Києві.

Днями ЗМІ повідомляли, що посольство США вивчає можливість переїзду з Києва в західні регіони України. Пізніше стало відомо, що США через загрозу вторгнення РФ евакуюють з України дипломатів і зупиняють консульські послуги.

Міністр закордонних справ Ізраїлю домовився з українськими колегами про те, що в разі початку вторгнення ізраїльське посольство буде перенесено з Києва до Львова.

Сім'ї співробітників латвійського посольства покинули Україну.

А французький посол в Україні закликав усіх громадян Франції, які залишаються в країні, запастися їжею, питною водою і теплим одягом.

Напередодні Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію майже всіх співробітників посольства в Україні через зростання напруженості.

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