За словами голови фракції "Слуга народу", такі чутки поширюють для створення відчуття нестабільності.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав чутками розмови про можливість відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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Відповідаючи на запитання, чи ведуться розмови про можливість розпуску парламенту і можливість відставки Разумкова, Арахамія зазначив, що "в політикумі є завжди якісь чутки - щось перезавантажувати, то уряд, то дострокові парламентські вибори, а зараз керівництво парламенту".

За його словами, такі чутки спрямовані на те, щоб "провокувати відчуття нестабільності, які подобаються, перш за все, багатьом опозиційним політикам".

Арахамія наголосив, що парламент продовжує працювати.

"Ми працюємо, все нормально", - зазначив він.

Разумков на посаді голови ВР

Разумков став головою Верховної Ради 29 серпня 2019 року.

При обранні спікером парламенту він отримав найбільшу за час існування Ради підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарії.

У лютому "Українська правда" повідомила, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віце-спікера Руслана Стефанчука. Видання зазначає, що причина заміни спікера - самостійність діючого голови парламенту Разумкова. Той має власні політичні амбіції і намагається не залежати від офісу президента.

За результатами опитування Центру Разумкова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков поступається у другому турі виборів президенту Володимиру Зеленському, але його готові підтримати 40% з тих, хто піде на вибори і визначився.

Разумкова запитують, чи планує він брати участь у президентських виборах. Нещодавно він вперше впритул наблизився до президента Володимира Зеленського в рейтингу довіри. Сам спікер поки не відповів, чи балотуватиметься.

Разумкова називають головним суперником Зеленського, якщо він вирішить балотуватися на другий термін.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука: "112 Україна", NewsOne, ZIK. Тим часом, спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення.

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Автор: Надя Пришляк